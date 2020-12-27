ترمب يصعد الموقف ويطالب الجمهوريين بالنضال من أجل الرئاسة

2020/12/27 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الجمهوريين على التصعيد والنضال من أجل الرئاسة.

ونشر ترمب سلسلة من التغريدات أكد فيها حقه بالفوز قائلا ان مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لم يقوما بعملهما المتعلق بالانتخابات، ذاكرا في هذا الإطار عددا من الأدلة التي وصفها بأنها لا تقبل الجدل حول فوزه بالانتخابات، ومن بينها مقاطع فيديو يظهر فيها ما أطلق عليه حشو صناديق الاقتراع، إضافة الى تصويت الناخبين المزدوجين، وتصويت الموتى والتوقيعات المزيفة، والناخبين المهاجرين غير الشرعيين، ومنع مراقبي التصويت الجمهوريين من أداء عملهم.

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