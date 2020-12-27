2020/12/27 | 16:54 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت ادارة نادي الزوراء تحركها من اجل ضم مهاجم نادي النفط محمد داوود الى صفوفها في الانتقالات الشتوية بعد طلب الكادر الفني للفريق.

وقال عبد الرحمن رشيد الناطق الاعلامي لنادي الزوراء في تصريح خاص لـ 7sky : يوم امس كانت هناك جلسة لادارة نادي الزوراء مع الكادر التدريبي للفريق , واستمعنا لمطالبهم و حاجة الفريق الى لاعبين في بعض المراكز لبدأ التفاوض معهم.

واضاف : ايضاً جددنا الثقة بالكادر التدريبي للفريق و سنكون داعمين لهم ومساندين لعملهم لتجاوز ازمة تدني النتائج وتذبذبها.

وفيما يخص اللاعب محمد داوود اكد رشيد ان ادارة النادي لم تستلم من الكادر التدريبي للفريق اي طلب بهذا الخصوص في الوقت الحالي , مشيراً الى ان كل تركيز الفريق ينصب الان على مباراة زاخو ونتيجتها.

واردف : ان كان لادارة الزوراء نية بالتعاقد مع داوود فسنفاتح ادارة النفط في ذلك وليس اللاعب , وهذا مانتبعه في جميع تعاقداتنا مع اللاعبين.

واختتم رشيد حديثه : اللاعبين استلموا جزءاً من مستحقاتهم المالية بما يقارب 20% من نسبة عقودهم وننتظر اطلاق دفعة اخرى من وزارة النقل لصرفها الى اللاعبين والكادر التدريبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة الزوراء : جددنا الثقة بالكادر التدريبي , وننفي التواصل مع داوود 7 SKY TV.

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