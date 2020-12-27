ندوة تخصصية عن السلالة الجديدة لكورونا بحضور الأزمة النيابية

2020/12/27 | 16:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقام مركز القرار السياسي للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع لجنة الصحة النيابية ندوة خاصة عن تطورات فيروس كورونا {السلالة الجديدة} وتأثيره في العراق والعالم واللقاحات المقترحة لمواجهته.

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