تأخر إنطلاق مباراة الجوية والنجف بسبب دخول الجمهور

2020/12/27 | 16:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تأخر انطلاق مباراة النجف وضيفه القوة الجوية ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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