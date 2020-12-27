عودة 30 اسرة نازحة الى محافظتي الانبار وصلاح الدين

2020/12/27 | 16:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (30) اسرة نازحة بواقع (98) فردا من مخيم عامرية الفلوجة الى مناطقهم الاصلية في محافظتي الانبار وصلاح الدين ، ضمن حملة الطوارئ لاعادة النازحين .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، خلال بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: انه " بإشراف ومتابعة وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، تمت اعادة دفعتين بواقع (79) فردا من مخيم عامرية الفلوجة الى اقضية الخالدية والفلوجة و القائم وناحية العبيدي في محافظة الانبار و (19) فردا الى محافظة صلاح الدين ".

و تابع جهاكير ان" عودة الاسر جاءت بعد إتمام التدقيق الامني لهم و بالتعاون مع محافظ الانبار و قيادة عمليات الانبار و وزارة النقل و تم إيصال الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية".

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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