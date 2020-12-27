الاقليم يسجل 118 اصابة جديدة بكورونا

2020/12/27 | 16:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد، عن تسجيل 118 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "305"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



فحوصات: (4942 فحوصات جديدة)

• (1730) اربيل

• (810) السليمانية

• (2340) دهوك

• (11) حلبجة

• (24) كرميان

• (27) رابرين

•

2.



الاصابات: (118 اصابات جديدة)

• (39) اربيل

• (32) السليمانية

• (42) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (3) رابرين

•

3.



الشفاء: (270 حالة شفاء جديدة)

• (113) اربيل

• (8) السليمانية

• (143) دهوك

• (2) حلبجة

• (4) كرميان

• (0)رابرين

•

4.



الوفيات: (9 حالات وفاة)

• (1) اربيل

• (4) السليمانية

• (4) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 929265 ( 324871 اربيل ، 200499 السليمانية، 396661 دهوك، 7284 حلبجة)

الاصابات 102827( 36178 اربيل ، 29708 السليمانية، 33843 دهوك، 3098 حلبجة )

الشفاء69051 ( 24539 اربيل ، 20230 السليمانية، 21343 دهوك، 2939 حلبجة)

تحت العناية الصحية 30401 ( 10733 اربيل ، 7829 السليمانية، 11822 دهوك، 17 حلبجة)

الوفيات 3375 ( 906 اربيل ، 1649 السليمانية، 678 دهوك، 142 حلبجة).

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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