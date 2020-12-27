طفل كربلاء المعنف.. شرطة المحافظة تعلن القبض على المتسببين وتحويل القضية للقضاء

2020/12/27 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

قائد شرطة كربلاء المقدسة يتابع شخصياً حالة الطفل المعنف ويوجه بتقديم المساعدة له

بتوجيه معالي وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي ومتابعة مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن الذي تابع وبشكل مستمر مع قائد شرطة كربلاء المقدسة والفريق المرسل من قبله قضية الطفل المعنف

والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من قبل أفراد عائلته كما نشرنا في وقت سابق فقد وجه السيد قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل متخصص مشترك من قسم العلاقات والإعلام والشرطة المجتمعية وقسم حماية الأسرة والطفل وحقوق الانسان وبحضور لجنة من الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ومديرية شؤون العشائر وبالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في كربلاء المقدسة وجمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية في المحافظة،

هذا وقد جرى البحث عن هذا الطفل حتى تم التوصل إليه وبحضور وإشراف ميداني من قبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني والذي وجه بتقديم الدعم والمساعدة له وعرضه على الجهات الصحية لغرض علاجه ،فيما تم القبض على الأشخاص المتسببين بضرب الطفل وتعنيفه وهم عائلته وجرى اصطحابهم الى قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرض القضية أمام القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل،

فيما تبين من خلال المعلومات الأولية ان سبب التعنيف بحق الطفل هو بسبب خلافات عائلية ،

هذا وتعمل شرطة كربلاء المقدسة برصد الحالات الإنسانية أو اي حالات عنف أسري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق اي شخص يثبت تورطه في مثل هذه القضايا من أجل حماية جميع المواطنين وتعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون .

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