امانة بغداد توضح حالة الاسود في الزوراء

2020/12/27 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت امانة بغداد، اليوم الاحد، الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سوء حالة (الأسود) في حديقة الحيوانات بمنتزه الزوراء.

وقال بيان للامانة عن مدير عام دائرة المتنزهات التابعة لها ليث الكعبي، في بيان صحفي ان ” الصور المتداولة لأسود اثنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي تعود الى حديقة الحيوانات بدولة السودان وليس في متنزه الزوراء كما اشيع”، لافتاً الى ان “الأسود في حديقة الحيوانات العائدة الى امانة بغداد تحظى بعناية كبيرة ونظام غذائي وفق المعايير المحددة واشراف ملاك طبي بيطري متخصص لضمان صحتها سيما وان اغلبها من فصائل نادرة وغالية الثمن” .

واضاف الكعبي، ان ” هناك تنسيق عالي مع كلية الطب البيطري ومستشفى البيطرة في بغداد لمتابعة حالة الحيوانات اضافة الى التنسيق المستمر مع ادارات حدائق حيوانات عربية وعالمية بشأن الوضع الصحي للحيوانات والاجراءات الطبية والولادات والاغذية ” .

ودعت امانة بغداد وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى “توخي الدقة في نقل الاخبار والصور والتأكد من المصادر الرسمية قبل النشر”.

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