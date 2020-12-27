2020/12/27 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت قيادة شرطة كربلاء، الاحد، بيانا بشان الطفل المعنف في المحافظة، فيما اعلنت عن اعتقال عائلته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تصدر بيانا بشان الطفل المعنف وتعلن اعتقال عائلته) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تصدر بيانا بشان الطفل المعنف وتعلن اعتقال عائلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).