وداع عام.. العراق وحصاد 2020

2020/12/27 | 17:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش بانوراما في ملفه لهذه الليلة، ما شهده العراق خلال العام 2020، العديد من الأحداث والتطورات، كان أهمها جريمة أغتيال قادة النصر الشهيدين الفريق ق...

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