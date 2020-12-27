امانة بغداد توضح حالة الأسود في حديقة الزوراء

2020/12/27 | 17:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت امانة بغداد، الاحد، الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سوء حالة (الأسود) في حديقة الحيوانات بمتنزه الزوراء .وذكرت الامانة في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، ان “الصور المتداولة لأسود اثنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي تعود الى حديقة الحيوانات بدولة السودان وليس في متنزه الزوراء كما اشيع”، لافتة الى ان “الأسود في حديقة الحيوانات العائدة الى امانة بغداد تحظى بعناية كبيرة ونظام غذائي وفق المعايير المحددة واشراف ملاك طبي بيطري متخصص لضمان صحتها سيما وان اغلبها من فصائل نادرة وغالية الثمن”.واضافت ان “هناك تنسيق عالي مع كلية الطب البيطري ومستشفى البيطرة في بغداد لمتابعة حالة الحيوانات اضافة الى […]

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