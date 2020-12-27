عاجل: زيارة غير مرتقبة لوفد عراقي إلى طهران حاملا رسالة من الكاظمي

2020/12/27 | 17:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت وسائل اعلام ايرانية، اليوم الاحد، عن زيارة وصفتها بانها “غير مرتقبة” لوفد عراقي إلى العاصمة طهران حاملا رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.ونقلت وکالة مهر للأنباء، عن مصدر قالت إنه “واسع الاطلاع”، أن وفدا عراقيا سيزور طهران حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقي.وقال المصدر أن الوفد سوف يكون برئاسة أبو جهاد الهاشمي وسيصل طهران مساء اليوم الأحد.ولم يوضح المصدر الهدف من هذه الزيارة والمواضيع التي من المتوقع أن يتفاوض حولها في إيران لكنه أكد أنها بأمر خاص من رئيس الوزراء العراقي.

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