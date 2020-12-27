الاعرجي: العراق يتطلع الى علاقات متينة مع محيطه الإقليمي والدولي

2020/12/27 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاحد، ان العراق يتطلع الى علاقات متينة مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يخدم أمن ومصالح الدول ويجنبها المزيد من الأزمات.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحفي ان “الاعرجي استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفير الهولندي في بغداد، ميشيل رينتينار”، مبينا ان “الأعرجي بحث مع السفير الهولندي، تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وهولندا، وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين”.

وشهد اللقاء، بحسب البيان “بحث ملف مخيمات النازحين، والعلاقة مع حلف الناتو والعمل على تعزيزها، واستمرار دعم العراق في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاسقرار”.

وأكد الأعرجي أن “العراق يتطلع الى علاقات متينة مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يخدم أمن ومصالح الدول ويجنبها المزيد من الأزمات”.

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