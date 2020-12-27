الحشد الشعبي يغلق 9 فراغات إرهابية “خطيرة” في ديالى خلال النصف الاخير من 2020

2020/12/27 | 17:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

أعلن الحشد الشعبي، الاحد، اغلاق 9 فراغات خطيرة خلال النصف الاخير من العام الجاري في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني لوكالة /المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي اجرى سلسلة عمليات اعادة الانتشار في عدة قواطع ضمن حدود ديالى ضمن اطار دراسة شاملة للمشهد الأمني”.

ولفت الى أن “عمليات الانتشار اسهمت في اغلاق 9 فراغات خطيرة كانت ملاذ لخلايا داعشية خاصة في المناطق ذات التضاريس المعقدة خلال النصف الاخير من العام الجاري 2020”.

واضاف الحسيني، ان “سد الفراغات ومسك الارض اسهم في دعم الاستقرار بنسبة عالية وتقليل معدلات الخروق التي كانت تعاني منها بغض المناطق”، مؤكدا بان “ الحشد الشعبي ينتشر حاليا في مناطق واسعة ومترامية جدا تشكل ما نسبته 40% من مساحة ديالى تقريبا”.

واشار الى ان “اغلاق الفراغات لم يجر بسهولة بل كانت هناك تضحيات ودماء زكية نزفت من اجل قطع دابر المتطرفين ومحاولاتهم العبث بالامن والاستقرار الداخلي”.

وينتشر الحشد الشعبي في 13 قاطع ضمن حدود ديالى تنتشر بها عدة الوية ابرزها 24-23-110.



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