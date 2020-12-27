الفتح: الحكومة لم تلتزم بتعهداتها والانتخابات لن تجري

2020/12/27 | 17:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اتهم تحالف الفتح، الاحد، الحكومة بعدم الالتزام بتعهداتها لمفوضية الانتخابات، مؤكدة ان المفوضية غير قادرة على اجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

وقال النائب عن الفتح عبد الامير المياحي لـ/المعلومة/ ان “المفوضية حددت عدة اعمال طلبتها من الحكومة لإجراء الانتخابات بالموعد المحدد”.

واضاف ان “الحكومة لم تف باي من التزاماتها تجاه المفوضية ولم توفر الاجراءات الفنية لها التي تمكنها من اجراء الانتخابات بموعدها المحدد”.

واوضح عبد الامير ان “المفوضية لا يمكنها اجراء الانتخابات بالموعد المحدد في ظل عدم توفر الاجراءات اللازمة من بينها الجوانب الامنية والفنية واللوجستية”.انتهى25و

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