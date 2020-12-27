الزوراء يدخل على خط المفاوضات لخطف محمد داود

2020/12/27 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت مصادر مقربة من الزوراء أن الإدارة فاتحت إدارة النفط من أجل التعاقد مع المهاجم محمد داود.

وقال المصدر أن الجهاز الفني للزوراء فطالب إدارة النادي بفتح قناة الاتصال مع النفط لضم داود لكتيبة النوارس.

وأشار إلى أن إدارة الزوراء بالفعل فتحت قنوات الاتصال مع إدارة النفط والمفاوضات جارية للحصول على بطاقة اللاعب الدولية.

وأوضح: “من المؤمل أن تشهد الأيام المقبلة ارتداء المهاجم محمد داود لقميص الزوراء وتمثيله في الموسم الحالي”.

يشار إلى أن إدارة الشرطة سبق وأن فاوضت النفط لضم اللاعب لصفوفها.

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