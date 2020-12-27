الغيابات تضرب الطلبة بمواجهة نفط ميسان

2020/12/27 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يغيب 6 لاعبين من صفوف الطلبة عن مواجهة يوم غد أمام نفط ميسان لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري العراقي في ملعب ميسان الأولمبي.

وقال مدرب الطلبة أحمد خلف في تصريحات خاصة لكووورة إن الفريق سيعاني من غياب ستة لاعبين هم محمد جفال والمحترف موسى داو وصفاء جبار والحارس أمجد رحيم ومحمد كريم وعبد القادر طارق، بالإضافة إلى إيقاف اللاعب إبراهيم نعيم، وبالتالي سيغيب عدد كبير من مفاتيح اللعب في المواجهة.

وبين: “رغم تلك الغيابات إلا أن الطلبة فريق قادر على التعويض وعلينا ألا نتعكز على تلك الغيابات ونوظف غيرهم ممن حضروا وثقتنا كبيرة باللاعبين المتواجدين لسد الفراغ جراء تلك الغيابات”.

وأشار: “الطلبة ونفط ميسان يلعبان بطريقة جماعية جميلة لذا نتوقع أن ترتقي المباراة إلى مستوى الطموح، والنتيجة مهمة بالنسبة لنا وعلينا أن نستعيد توازننا من خلال هذه المباراة ونقدم مباراة تليق باسم نادي الطلبة”.

يذكر أن الطلبة يحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة فيما يحتل نفط ميسان المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

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