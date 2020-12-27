2020/12/27 | 17:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاحد، عن قيام كوادرها في مركز كمرك طريبيل بالتعاون مع الجهات السانده باتلاف مادة غذائية ( خليط معجنات ).وذكرت الهيأة في بيان لها، تلقته “عراقي نيوز”، ان” العملية اجريت وفق قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ وذلك كونها منتهية الصلاحية حسب ما جاء بهامش شعبة الرقابة الصحية في المنفذ”.واشارت الى” اتلاف المادة من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات العاملة في المركز المذكور وفق الضوابط والتعليمات النافذة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتلاف مادة غذائية في مركز كمرك طريبيل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتلاف مادة غذائية في مركز كمرك طريبيل) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتلاف مادة غذائية في مركز كمرك طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).