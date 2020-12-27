إيقاف صفقة رسمية لبيع

2020/12/27 | 17:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، الاحد، إيقاف إجراءات تمليك عقار تم بيعه بالمُزايدة العلنية في ذي قار، لوجود هدر كبير في المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان 27 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "دائرة التحقيقات تمكنت من خلال فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، ضبط الأوليَّات والمحاضر الخاصَّة ببيع العقار المُشيَّد عليه (مول) تعود ملكيَّته لمتهمٍ هاربٍ، ومحجوزٍ لمصلحة محافظة ذي قار، لوجود ديونٍ مُترتِّبةٍ بذمَّة المُتَّهم".

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وأوضح البيان، أنّ "مديريَّة تنفيذ الناصريَّـة قامت بعرضه بمزايدةٍ علنيَّةٍ وبيعه بسعر أقلّ من سعره الحقيقي"، مشيرًا إلى أنّ "العقار الذي تبلغ قيمته التقديريَّة (3,800,000,000) مليارات دينارٍ، تمَّ بيعه بمبلغ (1,500,000,000) مليار دينار، ممَّا أدى إلى حصول هدرٍ في المال العام".

وأكّد البيان، أنّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار، بعد اطلاعه على الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة، "قرَّر إيقاف إجراءات تمليك العقار لحين حسم القضيَّة، وبيان صحَّة إجراءات المُزايدة من عدمها، فضلاً عن حثّ مُحافظة ذي قار على الطعن بإجراءات المزايدة".

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