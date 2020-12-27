تدريسيون في الكوفة وتكريت يطالبون بتعديل مشروع موازنة 2021

2020/12/27 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فليح العبيدي- حيدر فرمان

شهدت محافظتا النجف وصلاح الدين، اليوم الأحد، تظاهرات نظمها تدريسيون في جامعتي الكوفة وتكريت للمطالبة بتعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وقال نائب نقيب الأكاديميين فرع صلاح الدين محمد العبيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " الوقفة الاحتجاجية جاءت على مواد وفقرات الموازنة لعام 2021 المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء ونجد فيها استهدافاً واضحاً لكثير من الشرائح الفقيرة والوسطى ونكراناً وجحوداً للجهود العلمية والبحثية".

وأضاف، أن "الجهود التي تبذل من العلماء والأكاديميين في رفد البلد ودفع عجلة مسيرته العلمية إلى الأمام في ظروف استثنائية تجحد فيها وذلك بخفض رواتب الموظف الكادح واستقطاع مخصصات مقرَّة بقوانين أنصفت الأكاديميين وثمنَّت جهودهم"، موضحاً أن "ما يدفعنا إلى الاحتجاج وبعدها الاعتصام هو الاستهداف المباشر والاستهانة الحقيقة بكل طبقات المجتمع على وجه العموم والأستاذ الجامعي خاصة والكوادر العلمية"، ومن جهته أفاد مراسلنا في النجف الأشرف، أن أساتذة وعمداء جامعة الكوفة أعلنوا تعليق الدوام الحضوري والإلكتروني لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم"، مشيراً إلى أن "هذا التعليق جاء احتجاجاً على قانون الموازنة الاتحادية، والتي عدُّوها موازنةَ تجويع وطالبوا باتخاذ الإجراءات لتعديل فقراتها خصوصاً في ما يخص مخصصات الأكاديميين".

ولفت إلى أن "المحتجين أكدوا أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم سيكون لهم موقف آخر".

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