امانة بغداد ترد على صورة اثارت 'لغطا وجدلا' بشأن الاسود في منتزه الزوراء (صور)

2020/12/27 | 17:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت امانة بغداد، الأحد، مصداقية احدى الصور التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، لاسدين ظهرا في حالة "يرثى لها" قيل انهم ضمن الحيوانات المتواجدة في متنزه الزوراء الشهير وسط العاصمة بغداد.

وجاء في بيان للامانة تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه (27 كانون الاول 2020)، أن "الصور المتداولة لأسود اثنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي تعود الى حديقة الحيوانات بدولة السودان وليس في متنزه الزوراء كما اشيع".

ولفت مدير عام دائرة المتنزهات ليث الكعبي، بحسب البيان إلى أن "الأسود في حديقة الحيوانات العائدة الى امانة بغداد تحضى بعناية كبيرة ونظام غذائي وفق المعايير المحددة واشراف ملاك طبي بيطري متخصص لضمان صحتها سيما وان اغلبها من فصائل نادرة وغالية الثمن".

واضاف ان "هناك تنسيق عالي مع كلية الطب البيطري ومستشفى البيطرة في بغداد لمتابعة حالة الحيوانات اضافة الى التنسيق المستمر مع ادارات حدائق حيوانات عربية وعالمية بشأن الوضع الصحي للحيوانات والاجراءات الطبية والولادات والاغذية".

ودعت الامانة "وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة في نقل الاخبار والصور والتأكد من المصادر الرسمية قبل النشر".

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