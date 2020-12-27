نفط الوسط يحكم قبضته على صدارة الدوري العراقي

2020/12/27 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحكم نفط الوسط، قبضته على صدارة الترتيب بالدوري العراقي الممتاز، بعد فوزه مساء اليوم الأحد على فريق الكهرباء، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي لحساب الجولة الـ11.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب عمر المنصوري في الدقيقة 4 من المباراة.

فرض نفط الوسط أسلوبه على الكهرباء وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، سجل منها المحترف المغربي عمر المنصوري الهدف.

وأضاع نفط الوسط فرصتين ثمينتين، عن طريق المحترف السيراليوني تشيكا فوفونا والثانية عبر عمر المنصوري، لينتهي الشوط الأول بتقدم نفط الوسط بهدف دون رد.

ورغم أفضلية الكهرباء في الشوط الثاني، إلا أنه لم ينجح في استثمار الفرص، وكان أخطرها ركلة حرة للاعب علاء محيسن، ومحاولة أخرى لرحيم أولابي لتنتهي المباراة بفوز نفط الوسط (1-0).

ورفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة 23 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 14 في المركز السابع مؤقتا.

تعادل سلبي

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على مباراة السماوة والحدود التي جرت مساء اليوم، على ملعب السماوة لحساب الجولة الـ11.

وعجز الفريقان عن الوصول للشباك لتنتهي المباراة بيضاء.

ورفع السماوة رصيده إلى النقطة 9 في المركز الـ18، وبذات الرصيد للحدود، والذي يسبقه بمركز بسبب فارق الأهداف.

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