قطر تستضيف جولة ثانية من المحادثات الأفغانية

2020/12/27 | 17:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد الجولة المقبلة من المحادثات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية في قطر اعتبارا من الشهر المقبل، وفق ما أعلن مسؤول بارز، الأحد، رغم دعوات الرئيس، أشرف غني، الأخيرة إلى نقلها لبلاده.

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