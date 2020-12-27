ريال مدريد يراقب نجم مانشستر سيتي

2020/12/27 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يراقب مسؤولو ريال مدريد أحد اللاعبين البارزين في صفوف مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن هناك اعتقاد ينمو لدى ريال مدريد بقدرته على خطف فيل فودين، لاعب وسط مانشستر سيتي، في صفقة انتقال مفاجئة.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد يراقبون تطور فودين مع السيتي، ويخططون لاختبار الصفقة في صيف 2021، إذا لم يحصل اللاعب على وقت لعب كافٍ تحت قيادة بيب جوارديولا.

وأوضحت أن فودين نفسه قد يفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي، إذا لم يتم تقديره بشكل صحيح، حيث أن جلوسه على مقاعد بدلاء السيتيزينز يعد مصدر قلق له.

يذكر أن إدارة ريال مدريد بالاتفاق مع المدرب زين الدين زيدان قررا عدم إبرام أي صفقة في الموسم الحالي.

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