2020/12/27 | 17:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاحد، شرطين لتعظيم إيرادات الدولة المالية.وقال العقابي بحسب الوكالة الرسمية، إن الموازنة إلى الآن لم تصل إلى مجلس النواب، ولم يتم الاطلاع على مضمونها”، لافتا إلى أن “ملفي الاستثمار ودعم القطاع الخاص من المواضيع الأكثر فاعلية بالواقع الاقتصادي العراقي”.وأضاف، أنه “لا يمكن لبلد أن يستقر اقتصاديا وماليا من دون دعم قطاعي الاستثمار والخاص، مبينا أن دعم القطاعين سيعزز إيرادات الدولة بمبالغ مالية تعزز الموازنة العامة وتؤمن فرص العمل للعاطلين في ظل تزايد نسب البطالة التي باتت ترهق الدولة بالوظائف العامة وتسبب اضطرابات ومشاكل اجتماعية كبيرة جدا”.وتابع: “نحن ندعم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يحدد شرطين لتعظيم ايرادات الموازنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحدد شرطين لتعظيم ايرادات الموازنة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحدد شرطين لتعظيم ايرادات الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).