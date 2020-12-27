وفاة عراقية إثر سقوطها في ’فتحة مجاري’.. لم يتمكن الدفاع المدني من إنقاذها (صور)

2020/12/27 | 17:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط امرأة داخل محطة مجاري والدفاع المدني ينتشل جثتها بصعوبة..

تمكنت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة من انتشال جثة امرأة سقطت في فتحة مجاري بعمق 50 متر داخل محطة مجاري الكندي المتروكة ادى الى وفاتها على الفور .

حيث استخدمت فرق الدفاع المدني معدات الانقاذ والحبال من اجل النزول الى هذا العمق الكبير وانتشال الجثة واخراجها وتسليمها اصولياً الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة .

يذكر ان الامرأة تسكن داخل محطة المجاري الكندي المتروكة داخل دار تجاوز .

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