جارة للعراق تسجل اول حالتين مصابتين بفيروس كورونا المتحور

2020/12/27 | 17:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن وزير الصحة الاردني، نذير عبيدات، الأحد، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.

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