حريق في مستشفى يسفر عن مصرع 10 من مرضى كورونا

2020/12/27 | 17:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} لقي 10 أشخاص، الاحد، مصرعهم نتيجة حريق شب في أحد المستشفيات الخاصة التي تعالج مرضى فيروس كورونا في محافظة القليوبية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

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