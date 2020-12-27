بالصور.. حفل زواج جماعي في السليمانية

2020/12/27 | 17:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت منظمة " اوين" يوم الاحد، بمدينة السليمانية، حفلا للاسر الجديدة ضم 60 اسرة جديدة في عام 2020.

الحفل هو الرابع من نوعه للمنظمة التي تهدف الى مساعدة الشباب والشابات لتأسيس اسر جديدة.

PUKmedia

بعدسة/ جعفر حسين وجمال سركتي

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