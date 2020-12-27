حقوق الإنسان: موجة الصقيع تهدد أرواح أطفال في العراق

2020/12/27 | 17:56 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذرت مفوضية حقوق الإنسان، الأحد، من مخاطر موجة البرد والصقيع على حياة الأطفال الن...

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