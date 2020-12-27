عاشر بلدان العالم باحتياطات الغاز يستورده.. الكشف عن ديون العراق المتراكمة بسبب استيراد الطاقة

2020/12/27 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، غالب محمد، اليوم الاحد، مقدار الديوان المتراكمة على العراق جراء استيراده للطاقة بينها الغاز الطبيعي، فيما أشار إلى أن أغلب الديون التي بذمة العراق تعود لإيران.

وقال غالب محمد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وضع العراقي استثنائي على مستوى العالم، فهو عاشر دولة باحتياطاته الغازية، ورغم ذلك يستورد الغاز الطبيعي لتشغيل محطاته لتوليد الكهرباء، رغم انه يحرق 18 مليار م/3 سنويا من الغاز المصاحب لانتاج النفط دون اي استفادة منها".

وأضاف محمد، أن "ديون العراق المتراكمة حيال استيراد الطاقة من الخارج بضمنها الغاز الطبيعي تصل حاليا الى 5 ترليون دينار، اغلبها تعود لإيران"، مؤكدا وضع "فقرة في قانون الاقتراض الاخير لسد الديون الخاصة بالطاقة".

وتابع، أنه "طالب بعقد جلسة في لجنة الطاقة لبحث ملف الغاز المستورد وتاثيره على تشغيل المحطات الكهربائية وضرورة الاسراع بانتاج الغاز، خاصة وان العراق يملك احتياطات هائلة".

وأكد عضو لجنة الطاقة في البرلمان، أن "مايحدث يدل على أن وزارتي الكهرباء والنفط تداران من قبل الاحزاب وليس الشخصيات الاكاديمية"، لافتا الى ان "تاخر استثمار الغاز العراقي ياتي سبب استيراده من دول الجوار، حيث سيوقف استيراد الكازويل الذي يستفاد منه الكثير من المسؤولين".

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد (27 كانون الأول 2020)، أن السلطات الإيرانية قررت تخفيض تصدير الغاز بشكل يجعل تجهيز الكهرباء في بغداد ومنطقة الفرات الأوسط شبه معدوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن "الجانب الإيراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز".

وأشار موسى إلى أن "التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في العاصمة بغداد، ومنطقة الفرات الأوسط".

وكان موسى قد قال في حديث خص به (بغداد اليوم)، في وقت سابق، إن "غياب الخطة الوقودية لحقول الغاز العراقي دفعتنا إلى الاعتماد على الغاز المستورد من إيران".

واضاف أن "جميع الحكومات السابقة لم تفكر في إحالة جولات التراخيص لتأهيل حقول الغاز، مما اتضحت تداعيات هذه المشاكل على المنظومة الكهربائية".

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