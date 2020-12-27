سعر صرف الدولار يتراجع ببغداد ويرتفع بعدة محافظات

2020/12/27 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي في بغداد عصر اليوم الأحد بعد تسجيله أعلى ارتفاع طوال يوم أمس وصباح اليوم بعد حد أدنى بلغ ما يزيد عن 1430 دينار للدولار فيما ارتفع ببقية المحافظات.

وسجلت بورصة الكفاح سعر بيع بلغ 142.750 دينار مقابل الدولار للبيع أمام المواطنين و 140.750 للشراء ، فيما سجل سعراً يتراوح ما بين 1420-1430 في بورصات الكرادة والحارثية.

وفي اقليم كردستان ارتفع سعر البيع الى 1450 للبيع و 1430 للشراء ، بينما كان سعر البيع في ديالى 1440 و 1400 للشراء.

وفي محافظات جنوب العراق ، سجل سعر صرف بلغ 142.500 للبيع و 140.500 للشراء.

وفي وقت سابق، حدد احسان شمران المستشار في البنك المركزي العراقي توجهات البنك بالنسبة لسعر الصرف ومدى امكانية تغييره مجدداً.

وقال شمران بمقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "البنك المركزي يراقب اسعار الصرف ويتشدد بذلك للحيلولة دون حدوث عدم استقرار وقفزات بسعر الصرف ولا توجد لدى البنك المركزي اية نية لتعديل سعر الصرف بقيمة أعلى للدولار أمام الدينار".

ولفت إلى إن " رفع سعر الصرف تم لمرة واحدة ولو كان بصورة تدريحية لكان سيحدث حالة عدم استقرار وسعرا غير ثابت وقلقاً لدى التجار والمواطنين".

وبين إن " هنالك أشخاص ومصارف احتكرت الدولار بعد رفع قيمة صرفه بهدف المضاربة لكن الذي حصل ان سعره انخفض وهذا مريح للبنك المركزي لأنه أصر على تغيير السعر لمرة واحدة وبشكل غير تدريجي لخلق اطمئنان لدى الجمهور".

واشار الى إن البنك المركزي مستقل لكنه جزء من الادارتين المالية والنقدية للدولة ويجب أن يعين الدولة وسبق وأن تدخل بسبب تأخر الرواتب ونصح الدولة بالاقتراض وهو من تفاوض مع المصارف للاقتراض".

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