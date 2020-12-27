2020/12/27 | 17:56 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن زيارة مرتقبة لوزير الطاقة الايراني الى العراق لبحث تصدير الغاز والمستحقات المترتبة....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة الإيراني يزور العراق الثلاثاء المقبل
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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