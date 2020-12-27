وزير الطاقة الإيراني يزور العراق الثلاثاء المقبل

2020/12/27 | 17:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن زيارة مرتقبة لوزير الطاقة الايراني الى العراق لبحث تصدير الغاز والمستحقات المترتبة....

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