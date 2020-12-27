اتلاف (خليط معجنات) في كمرك طريبيل الحدودي

2020/12/27 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن اتلاف مادة غذائية (خليط معجنات) في مركز كمرك طريبيل الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، ان “كوادرها في مركز كمرك طريبيل، قامت بالتعاون مع الجهات السانده باتلاف مادة غذائية ( خليط معجنات )”

واضافت ان “العملية تمت وفق قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ وذلك كونها منتهية الصلاحية حسب ما جاء بهامش شعبة الرقابة الصحية في المنفذ وتمت عملية الاتلاف من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات العاملة في المركز المذكور وفق الضوابط والتعليمات النافذة”.

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