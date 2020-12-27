انخفاض كبير بالموقف الوبائي لكورونا في الرصافة: الشفاء يلامس 71 الفا خلال 24 ساعة

2020/12/27 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلن مدير عام صحة بغداد، الرصافة عبد الغني الساعدي، الأحد، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 11 إصابة شُخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، فيما أكد شفاء 61 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 70944.وقال الساعدي، في بيان إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة […]

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