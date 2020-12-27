2020/12/27 | 18:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يصل، مساء اليوم الاحد، وفد عراقي رسمي إلى العاصمة الايرانية طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين.وبحسب الوكالات الايرانية، ان الوفد العراقي الى ايران يرأسه ابو جهاد الهاشمي، سيلتقي الوفد كبار القادة السياسيين والعسكريين الايرانيين.وسيتم بحث التعاون المشترك بين الطرفين وآخر تطورات المنطقة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد عراقي رسمي يصل الى ايران نيابة عن الكاظمي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد عراقي رسمي يصل الى ايران نيابة عن الكاظمي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد عراقي رسمي يصل الى ايران نيابة عن الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).