أكاديمية أبو غريب للبحوث الحيوانية - المهدي بوتمزين

2020/12/27 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المهدي_بوتمزين يبقى للأستاذ عبد الباري عطوان حق السبق في إستعمال عبارة أكاديمية بوكا , حينما وسم منشأة فريدي سابقا ؛ بالمُجمَّع المنتج للتطرف و المدرسة التي فشلت في إحتواء مد التطرف و الإرهاب .



و هي نفس الزاوية التي نرى منها جوهر و ماهية سجن أبو غريب , الذي أساء لتاريخ العراق الحديث .انتشرت فضيحة سجن أبو غريب في 28 نيسان 2004 , عندما خرجت للعلن؛ بناء على خطأ في حفظ الأسرار, صور إلتقطها الجندي الأمريكي جير ......





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