مستشار الأمن القومي يلتقي وفداً من علماء المجمع الفقهي العراقي

2020/12/27 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، وفداً من المجمع الفقهي العراقي، ضمّ عددا من علماء الدين وأئمة وخطباء الجوامع.ورحب الأعرجي، بحسب بيان للمستشارية، بوفد رجال الدين والعلماء وخطباء الجوامع، مشيدا بدور رجال الدين والعلماء في الحفاظ على النسيج المجتمعي وتعزيز وحدة مكونات البلد، معربا عن سعادته بلقاء العلماء ورجال الدين الأفاضل، لما يمثله من اشتراك حقيقي بين مؤسسات الدولة ورجال الدين في بناء البلد والحفاظ على أمنه واستقراره.وبحث الأعرجي مع الوفد ، أبرز الملفات و المشاكل التي تعترض طريق تكامل العمل بين المؤسسات الدينية، ووعد بطرح هذه الملفات أمام أنظار السيد رئيس الوزراء، لاتخاذ مايلزم بشأنها وفق القانون./انتهى7

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