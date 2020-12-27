الأسدي لحكومة نينوى المحلية: علينا الامن وعليكم الاعمار (صور)

2020/12/27 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، الاحد، إن الاجهزة المعنية في نينوى تلمس تعاونا "امنيا ومعلوماتيا" جيدا من المواطنين.

وأضاف الجهاز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه (27 كانون الاول 2020)، أن "رئيسه عبد الغني الاسدي وخلال اللقاء مع القيادات الأمنية والادارية اكد على ان الوضع الامني في الموصل جيد ونلمس تعاون امني ومعلوماتي واضح من المواطنين".

الاسدي وخلال حديثه مع حكومة نينوى الاهلية قال: "علينا الامن وعليكم الاعمار".

وتابع: "لدينا قراءات واطلاعات كاملة للواقع الامني والاستخباري وما نحتاج اليه هو الوعي الامني والتعاون".

ووصل رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، في وقت سابق اليوم، محافظة نينوى وعقد فور وصوله اجتماعا في مقر قيادة عمليات نينوى.

وزار الاسدي كنيسة مار تشموني في ناحية برطلة وشارك المسيحيين اعياد الميلاد المجيد.



وقال من هناك: "للأخوة المسيحيين وقفات بطولية في معارك التحرير وما بعدها".

واضاف، "زرت هذه الكنيسة في بداية التحرير، وشاركت في اول قداس اقيم بعد المعارك، والان اعود اليها مجددا للمشاركة في اعياد الميلاد المجيد".

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