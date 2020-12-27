تطبيق “واتسآب” يتوقف عن العمل ابتداء من العام الجديد

2020/12/27 | 18:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]لن يعمل تطبيق “واتسآب” على بعض الهواتف الذكية القديمة اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2021.

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