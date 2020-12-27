أمانة بغداد توضح بشأن “الأسود” في متنزه الزوراء

2020/12/27 | 18:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت أمانة بغداد، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن حالة “الأسود” في متنزه الزوراء وسط العاصمة.وقال مدير عام دائرة المتنزهات التابع للأمانة ليث الكعبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ننفي الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سوء حالة (الأسود) في حديقة الحيوانات بمنتزه الزوراء”، مبينا ان “الصور المتداولة لأسدين اثنين …

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