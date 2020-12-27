الرمادي تعلن قرب افتتاح اول كورنيش على ضفاف الفرات

2020/12/27 | 18:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار…

أعلن قائممقام قضاء الرمادي ابراهيم الجنابي، الاحد، قرب افتتاح اول كورنيش على ضفاف نهر الفرات في المدينة.

وقال الجنابي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “الدوائر الخدمية انجزت نسبة 95% من انشاء اول كورنيش على ضفاف نهر الفرات في مدينة الرمادي”، مضيفا أن “المدينة كانت تفتقر في الماضي الى مثل هكذا مشاريع ستكون لها الاثر الايجابي في النهوض بالواقع الخدمي نتيجة التخطيط الحديث الذي شكل نقطة البداية لمشاريع اخرى جديدة ستقام لأول مرة في الانبار “.

وأوضح، أن “الكورنيش سيكون على شارع طوله 6 كم وبعرض 25 متر وبضم حدائق ومضمار لركض تحيطه حدائق واماكن للراحة وأعمدة انارة كهربائية ديكورية فضلا عن ملحقات اخرى مصممة وفق احدث التصاميم العالمية”.

وبين أن “كلفة المشروع نحو 6 مليارات و 500 مليون دينار”.



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