3 خيارات أمام العراق لمواجهة أزمة الكهرباء.. بغداد تترقب وزير الطاقة الإيراني

2020/12/27 | 18:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت وزارة الكهرباء، الأحد، أن أمام العراق 3 خيارات لتجاوز أزمة فقدان الطاقة الكهربائية بسبب عدم تسديد ديون الغاز لإيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح صحافي إن "وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق الثلاثاء المقبل وسيحضر اجتماعاً في مقر الوزارة لبحث نسب الغاز والمستحقات الواجبة الدفع مع الجانب الإيراني"، مؤكداً أن "الوزارة تنتظر مجلس الوزراء لإطلاق المستحقات وكذلك تعويض وزارة النفط بالغاز المفقود".

وأضاف، أن "الحديث عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في حال تقليل الغاز من الجانب الايراني عارٍ عن الصحة"، مشيراً إلى أن "الوزارة لديها من المنتج الوطني من إنتاج الطاقة من المحطات التي تعمل بالوقود السائل وتعمل على الغاز الوطني".

وبين، أن "انحسار الغاز الإيراني الموَّرد للعراق من محطات الإنتاج سيسبب تراجعاً كبيراً بساعات تجهيز الكهرباء في محافظات بغداد والفرات الأوسط"، موضحاً أن "محطات الكهرباء تعمل على أكثر من نوع من الوقود، لكنها تعمل بشكل أفضل في حال استخدام الغاز لتشغيلها".

ولفت إلى أن "موضوع المستحقات طرح على كل المستويات، واعتبرت من المستحقات الحاكمة، وقد أوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى وزارة النفط بتعويض الوقود من خلال النفط".

وحدد العبادي سبل حل الأزمة في 3 خيارات، هي إطلاق المستحقات المالية من قبل وزارة المالية، أو الإيعاز لوزارة النفط لتعويض الوقود المفقود، أو أن يتم إرسال وفد للتفاوض مع إيران.

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