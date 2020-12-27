2020/12/27 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة :

شرطة البصرة : القبض على 5 متهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في الهارثة "

تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وباشراف السيد قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي ادم..

اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة اليوم الاحد ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٠ عن القبض خمسة متهمين خطرين مطلوبين قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ، وذكرت المديرية“ ان مفارز قسم مكافحة اجرام البصرة تمكنت من اعتقالهم من خلال تنفيذ أمر قبض في الهارثة،

مشيره"الى انهم متهمين بارتكاب عدة جرائم قتل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. القبض على 5 متهمين خطرين وفق المادة 4/ إرهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. القبض على 5 متهمين خطرين وفق المادة 4/ إرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).