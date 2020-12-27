بالصور.. انتشال جثة امرأة سقطت داخل فتحة مجاري في بغداد

2020/12/27 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، اليوم الاحد، انتشال جثة امرأة سقطت في فتحة مجاري بعمق 50 متراً.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة تمكنت، من انتشال جثة امرأة سقطت في فتحة مجاري بعمق 50 متر داخل محطة مجاري الكندي المتروكة ادى الى وفاتها على الفور ".وتابع "حيث استخدمت فرق الدفاع المدني معدات الانقاذ والحبال من اجل النزول الى هذا العمق الكبير وانتشال الجثة واخراجها وتسليمها اصولياً الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة".واشارت الى ان "المرأة تسكن داخل محطة مجاري الكندي المتروكة داخل دار تجاوز".

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