وفد عراقي رسمي يصل ايران اليوم حاملاً رسالة من الكاظمي

2020/12/27 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وسائل اعلام ايرانية، اليوم الاحد، ان وفدا عراقيا رسميا سيصل الى ايران حاملا رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت قناة العالم الايرانية في خبر نشر على موقعها، ان “وفد رسمي عراقي سيصل مساء اليوم، إلى العاصمة طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين”.

واضافت ان “الوفد سيرأسه ابو جهاد الهاشمي”، مشيرة الى انه “سيلتقي بكبار القادة السياسيين والعسكريين الايرانيين وسيتم بحث التعاون المشترك بين الطرفين وآخر تطورات المنطقة”.

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