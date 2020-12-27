الدفاع النيابية: اجراءات الحكومة بشأن اغتيال قادة النصر اقتصرت على تشكيل اللجان التحقيقية

2020/12/27 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

وصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد، اجراءات الحكومة العراقية تجاه الولايات المتحدة الامريكية بشأن ملف حادثة اغتيال قادة النصر بـ”غير الجادة”، فيما بينت ان اجراءات الحكومة العراقية اقتصرت على تشكيل اللجان التحقيقية.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الحكومة غير جادة باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه الولايات المتحدة الامريكية بشأن ملف حادثة اغتيال قادة النصر ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني”، لافتا الى ان “ضعف الاجراءات تجاه واشنطن يمثل ضعف الحكومة العراقية”.

واضاف ان “الحكومة لم تتخذ اجراءات حقيقية ضد امريكا بل اقتصرت اجراءاتها على تشكيل اللجان التحقيقية فقط”، مبينا ان “تلك اللجان لم تحقق اي شيء حتى الان”.

و جددت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، مطالبتها باعادة تفعيل ملف اخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية.



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