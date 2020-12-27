بالوثيقة.. نقابة المحاميين تتخذ اجراءً خاصاً بالحسابات الختامية

2020/12/27 | 18:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي، اليوم الأحد، أمراً إدارياً يقضي بإيقاف استلام كافة الإيرادات و الرسوم المالية، إلتزامًا بالقواعد الحسابية وتوجيهات ديوان الرقابة المالية، بوجوب تصفير الصندوق وإيداع المبالغ لدى المصرف .

و جاء في الأمر :

١ - إيقاف استلام كافة الإيرادات و الرسوم من قبل حسابات النقابة إيقافاً عامًا و شاملاً يوم الخميس المواقف ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠ ، بما فيها رسوم التجديد السنوي في النقابة .

٢ - يكون الأربعاء الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۳۰ هو اليوم الأخير لاستلام رسوم تجديد الإشتراك في النقابة، علي أن يكون الدوام لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر بدلاً من الساعة الثانية ظهراً لإفساح المجال أمام المحامين لتسديد رسم الإشتراك .

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