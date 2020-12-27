الكشف عن الشفرة التي تمكن السلالة الجديدة من اصابة الاطفال وسرعة العدوى

2020/12/27 | 18:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اكتشف علماء بريطانيون أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت مؤخرا في البلاد، أكثر عدوى وتصيب الأطفال، بسبب قدرتها على اختراق الجسم والخلايا.

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