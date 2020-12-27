جماهير نادٍ عراقي تؤخر انطلاق مباراة في الدوري الممتاز لهذا السبب

2020/12/27 | 18:58 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسهمت الجماهير بتأخير انطلاق المباراة (الموقع الرسمي لنادي القوة الجوية)

تسعى الجماهير العراقية إلى حضور مواجهات منافسات الموسم الحالي 2020/2021 من الدوري الممتاز، رغم قرار عدم حضورهم في الملاعب، من أجل المحافظة على سلامة الجميع، والحد من تفشي فيروس كورونا، الذي عاد إلى الانتشار مرة أخرى.

وحل نادي القوة الجوية ضيفاً ثقيلاً على منافسه فريق النجف، ضمن منافسات الأسبوع الـ(11) في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بالمباراة التي أقيمت على ملعب النجف الدولي مساء اليوم الأحد.

ورفض مشرف المباراة، والطاقم التحكيمي إطلاق صافرة البداية للمباراة، إذا لم يغادر الجمهور أرض ملعب النجف، بعدما حضر المشجعون بكثافة، من أجل مناصرة فريقهم النجف أمام ضيفه نادي القوة الجوية.

وتدخلت قوات حماية الملاعب، وكذلك إدارة نادي النجف الرياضي، من أجل خروج الجماهير من أرض الملعب، ما جعل القوة الأمنية تلاقي صعوبة كبيرة في إخراج المشجعين الذين جلسوا على المدرجات.

وسبّب دخول الجماهير تأخير انطلاق المباراة لأكثر من 45 دقيقة، قبل أن يقرر مشجعو فريق النجف مغادرة مدرجات الملعب، ليقرر مشرف المباراة السماح لحكم المباراة بانطلاق صافرة الشوط الأول بين الفريقين.

يشار إلى أن الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي تشاورت مع خلية الأزمة الحكومية من أجل السماح بدخول الجماهير إلى الملاعب بنسبة 50 بالمئة، لكن وزارة الصحة رفضت عودة المشجعين للوقاية من فيروس كورونا.

مشرف مباراة القوة الجوية و النجف يأمر حكم المباراة بعدم انطلاقها لتواجد جمهور النجف في الملعب

تم النشر بواسطة ‏نادي القوة الجوية الرياضي‏ في الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠

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